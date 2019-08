Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Überfall auf Tankstelle - schneller Fahndungserfolg

Baden-Baden (ots)

Den Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt gelang zum Überfall, der sich diese Woche am Montag gegen 18:30 Uhr auf eine Tankstelle in der Ooser Hauptstraße zugetragen hat, ein schneller Fahndungserfolg. Durch hinzugezogene Beamte des Spezialeinsatzkommandos konnte der 34-Jahre alte Tatverdächtige am Donnerstagmorgen um 6 Uhr an seinem Wohnort in Hügelsheim festgenommen werden. Der einschlägig vorbestrafte Mann wurde am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls in Untersuchungshaft genommen. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell