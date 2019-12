Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener flüchtet mit entwendetem Fahrzeug - Eventuelle Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein alkoholisierter 35-Jähriger in Karlsruhe ein unverschlossenes Auto entwendet. Er konnte wenig später von der Polizei gestellt werden, das entwendete Fahrzeug wies dabei frische Unfallschäden auf, weswegen die Polizei nun auf der Suche nach eventuellen Geschädigten ist.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 35-Jährige gegen 04:30 Uhr in der Steinhäuserstraße und kam dabei an einem Fahrzeug vorbei, das dort unverschlossen und mit laufendem Motor stand. Da der Besitzer des Autos kurzzeitig nicht bei seinem Fahrzeug war, stieg der 35-Jährige in den VW und fuhr davon. Als der Geschädigte daraufhin auf den Diebstahl aufmerksam wurde, verständigte er umgehend die Polizei.

Bei der im Anschluss unmittelbar eingeleiteten Fahndung nach dem entwendeten Pkw konnte dieser nach nur wenigen Minuten auf der Landesstraße L605 in Richtung Ettlingen gesichtet und kurz darauf angehalten werden. Der 35-jährige Fahrer ließ sich dabei von den Beamten widerstandslos festnehmen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,1 Promille. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel stehen könnte, weswegen die Polizisten eine Blutentnahme anordneten. Den Führerschein des Mannes konnten sie jedoch nicht einziehen, da er nicht im Besitz eines solchen ist.

Weil die Polizeibeamten am Kotflügel des entwendeten VWs frische Unfallspuren feststellen konnten, wird davon ausgegangen, dass der Beschuldigte während seiner Fahrt einen Unfall hatte. Jedoch konnte bislang kein Unfallort ermittelt werden. Eventuelle Zeugen oder Geschädigte des Unfalls werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 35-jährige Italiener wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Kfz-Diebstahls, Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

