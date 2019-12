Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Vandalen waren am Wochenende in der Ziegelstraße am Werk. Am Samstagmorgen meldete ein Anwohner, dass unbekannte Täter an seinem Auto die Scheibenwischer herausgerissen haben. Und sein Pkw sei offenbar nicht das einzige, an dem sich die Unbekannten "vergriffen" hatten: An mehreren Fahrzeugen in der Straße waren die Wischerblätter hochgeklappt, an einigen auch die Gestänge verbogen.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen zwischen Freitagabend (6. Dezember), 23 Uhr, und Samstagmorgen, 8.50 Uhr, etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell