Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Enzkreis (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 294. Nach den bisherigen Feststellungen fuhr eine 46-Jährige gegen 09.30 Uhr auf der Bundesstraße von Neulingen-Bauschlott in Richtung Pforzheim. Auf der Kreisstraße 4527 war ein 25-Jähriger von Dürrn in Richtung Göbrichen unterwegs. An der Kreuzung zur Bundesstraße 294 musst er zunächst an der rotlichtzeigenden Ampel anhalten. Bei Grün fuhr der 25-Jährige in die Kreuzung ein und stieß dort mit dem Pkw der 46-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw der Verursacherin gegen eine Fußgängerampel geschleudert und kam hinter der Kreuzung zum Stehen. Die leichtverletzte 46-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 294 bis gegen 11.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell