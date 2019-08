Polizei Essen

POL-E: Essen: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - 1. Folgemeldung - Tatverdächtige identifiziert

Essen (ots)

45147 E.-Frohnhausen: Die Polizei hat drei Tatverdächtige identifiziert, die in Verdacht, stehen, am 11. Juli an der Haltestelle Wickenburgstraße Graffitis gesprüht zu haben. Die Polizei hatte mit Fotos nach den drei jungen Männern gesucht. Ein Zeuge meldete sich nun bei der Polizei und konnte die drei jungen Männer identifizieren. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medien werden gebeten, die veröffentlichten Fotos zu löschen und nicht mehr zu verbreiten. /bw

