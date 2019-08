Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte warfen Werbeschild auf Straße - Rettungswagen beschädigt

Essen (ots)

45239 E.-Heidhausen: Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen, 20. August, ein Werbeschild aus Metall auf die Heidhauser Straße, etwa in Höhe der Kreuzung Bremerstraße, geworfen. Gegen 2.10 Uhr überfuhr ein Rettungswagen das Schild und wurde dabei beschädigt. Um 1.40 Uhr lag das Schild noch nicht auf der Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. /bw

