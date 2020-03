Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 33

Landkreis Konstanz) Illegales Autorennen - Zeugen gesucht (15.03.2020)

B 33, Radolfzell FR Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei, die am Sonntag gegen 11 Uhr auf der B 33 im Bereich der Anschlussstelle Radolfzell in Fahrtrichtung Konstanz ein illegales Autorennen beobachtet haben. Der Fahrer eines weißer Mercedes-Benz AMG mit "VS"-Kennzeichen, sowie der Fahrer eines grauer Audi A 8, sollen sehr schnell gefahren, zudem anderen Verkehrsteilnehmern sehr dich aufgefahren und rechts überholt haben. Autofahrer, die den Vorfall beobachtet oder eventuell selber genötigt oder sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell