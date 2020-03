Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Mann mit Messer sorgt für größeren Einsatz (15.03.2020)

Singen (ots)

Über Notruf wurde am Sonntag gegen 14.45 Uhr der Polizei ein Mann in der Straße "Auf dem Rain" mitgeteilt, der schreiend mit einem Messer in der Hand auf einem Balkon stehen und mehrere Gegenstände auf die Burgstraße werfen würde. Unter Hinzuziehung mehrerer Polizeibeamten wurde das Mehrfamilienhaus umstellt, der Wohnungseingang des 56-jährigen Mannes gesichert. Schließlich trat der Mann aus der Wohnung heraus und konnte vorläufig festgenommen werden. Das Messer und weitere gefährliche Gegenstände wurden polizeilich beschlagnahmt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 1,4 Promille. Nach Rücksprache mit einem Arzt wurde der Mann im Anschluss in eine Fachklinik gebracht.

