POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Beim Rangieren Dieseltank beschädigt (16.03.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 39-jähriger Lkw-Lenker fuhr am heutigen Montag gegen 08.30 Uhr in der Riemenäckerstraße beim Rückwärtsfahren gegen einen Begrenzungspfosten und riss sich hierbei den Tank auf. Der ausgelaufene Dieselkraftstoff musste von der Freiwilligen Feuerwehr Villingen-Schwenningen gebunden und die Straße gereinigt werden. Fremdschaden entstand keiner, der Diesel war nicht in das Erdreich gesickert.

