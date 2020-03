Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen für den Schwarzwald-Baar-Kreis

Konstanz (ots)

Donaueschingen - Verkehrsunfallflucht I (Zeugensuche)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag, 14.03.2020 gegen 13:00 Uhr, vermutlich bei einem Parkvorgang einen in der Käferstraße in Donaueschingen vor der Volksbank geparkten PKW (Daimler-Benz Kombi). Am hinteren rechten Fahrzeugbereich entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen (Tel. 0771-837830) zu melden.

Donaueschingen - Verkehrsunfallflucht II (Zeugensuche)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag, 14.03.2020 in der Zeit von 14:00 - 15:30 Uhr, einen in der Dürrheimer Straße in Donaueschingen vor dem dortigen Rewe-Markt geparkten PKW (Ford Focus). Am hinteren linken Fahrzeugbereich entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen (Tel. 0771-837830) zu melden.

