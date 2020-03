Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Stockach - Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag, 14.03.2020 zwischen 09:00 und 10:00 Uhr, vermutlich bei einem Parkvorgang einen vor der Bahnhofstraße 10 in Stockach geparkten PKW (Skoda). Am hinteren linken Fahrzeugbereich entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich aufgrund von Lackantragungen um einen weißen PKW handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach (Tel. 07771-93910) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell