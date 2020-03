Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz

Lkr Konstanz (ots)

Streitigkeiten mit Körperverletzungen

Stockach - Über Notruf gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, dass es in einer Bar in der Talstraße zu einer Schlägerei kommen würde. Die Örtlichkeit wurde mit starken Kräften aufgesucht. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass zwei Personen jeweils ohne ersichtlichen Grund ein Messer gezogen hatten und in Streit gerieten. Unbeteiligten Barbesuchern gelang es zwar, die Aggressoren zu entwaffnen, allerdings wurden sie selbst durch Kratzer, Bisse und Schläge leicht verletzt. Die Streithähne hatten die Bar bis zum Eintreffen der Polizei bereits verlassen.

Unachtsames Kind angefahren

Singen - Glück im Unglück hatte ein 13-jähriges Mädchen in der Rielasinger Straße am Freitagmittag (13.03.2020), gegen 13:10 Uhr, als es zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen die Straße überquerte. Hierbei übersieht das Kind den in einer gelockerten Kolonne heranfahrenden Pkw Renault Twingo und läuft auf die Gegenfahrbahn. Der 67-jährige Pkw-Lenker kann eine Kollision trotz Vollbremsung nicht verhindern. Das Kind wird an der Hüfte getroffen und kommt auf der Fahrbahn zu Fall. Es wird nur leicht verletzt. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zwei verletzte Radfahrer

Konstanz - Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Freitag (13.03.2020), gg. 18:20 Uhr in der Petershauser Straße (Fahrradstraße). Die beiden Radfahrer (männl. / 60 Jahre und weibl. / 33 Jahre) kollidierten im Begegnungsverkehr frontal mittig auf der Fahrradstraße. Beide Radlenker verletzten sich glücklicherweise nur leicht. Offensichtlich missachteten beide Radfahrer das Rechtsfahrgebot und zeigten mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber den entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern. Mängel an den Rädern konnten nicht festgestellt werden. Die Sachschäden werden mit 100 Euro und 50 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

POK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell