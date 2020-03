Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar-Hopfau) Ergänzungsmeldung zu Wohnungsbrand in Hopfau (13.03.2020)

Sulz am Neckar-Hopfau (ots)

Bei dem vermutlich in der Nacht zum heutigen Freitag in seiner Wohnung in einem Einfamilienhaus in Hopfau ums Leben gekommenen Geschädigten handelt es sich um den 87-jährigen, alleinstehenden Wohnungsinhaber.

Nach den Feststellungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil geriet in dem durch den 87-Jährigen bevorzugt genutzten Zimmer in der betroffenen Wohnung ein zur Unterstützung der Heizungsanlage dienender Heizlüfter aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Brand, der auf die Einrichtung des Zimmers übergriff, erlosch vermutlich nach fehlender Zufuhr von Sauerstoff. Die Leiche des Verstorbenen wurde in dem verrauchten Zimmer aufgefunden. Da dem Geschädigten die Flucht aus dem brennenden Zimmer nicht gelang, ist sein Tod möglicherweise auf das Einatmen von giftigen Rauchgasen und die in dem brennenden Zimmer entstandene Hitzeentwicklung zurückzuführen. Der Sachschaden an Inventar und Gebäude wurde durch die Kriminalpolizeidirektion Rottweil auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Eine erste Pressemeldung zu diesem Ereignis wurde heute um 12.45 Uhr durch das Polizeipräsidium Konstanz im Presseportal unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4546759 veröffentlicht.

