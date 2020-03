Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten

TUT) Sachbeschädigung an Grillhütte (11.03.2020)

Mahlstetten (ots)

Erneut war die die Grillhütte am Spielplatz des Erlebniswaldes am Kirchbühl Ziel einer Straftat. Am Mittwoch wurde festgestellt, dass unbekannte Täter einen Fensterladen der Grillhütte beschädigt hatten. Ob erneut in die Hütte eingebrochen wurde bedarf noch der Klärung. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise von solchen benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

