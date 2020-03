POL-KN: (Wurmlingen - Fridingen an der Donau - Spaichingen - Trossingen - Denkingen) Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte (12.03.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Geradezu penetrant waren am Donnerstag erneut falsche Polizeibeamte hinter dem Vermögen von Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises her.

Eine Vielzahl von Betroffenen meldeten sich bei den im Landkreis Tuttlingen ansässigen Polizeidienststellen oder über die Notrufnummer 110 direkt bei der Notrufstelle im Polizeipräsidium Konstanz. Sie berichteten, am Donnerstag im Zeitraum ab 10.30 Uhr bis in die späten Abendstunden durch unbekannte Männer angerufen worden zu sein, die sich als Kriminalbeamte ausgegeben und mitgeteilt hätten, dass in der Nähe des Wohnsitzes der Angerufenen eingebrochen worden sei. Die Anrufer deuteten gegenüber den Geschädigten an, dass auch sie auf der Liste der Einbrecher stehen würden und dass Wertsachen, Bargeld und Vermögenswerte in Sicherheit gebracht werden müssten.

Als Legende diente den Tätern am Donnerstag übereinstimmend die Kriminalpolizei Rottweil. Benutzte Namen von angeblichen Kriminalbeamten lauteten "Heizmann oder "Weidemann".

Die Geschädigten ließen sich nicht täuschen und verständigten die tatsächliche Polizei über die Kontaktaufnahmen der falschen Polizeibeamten, die in betrügerischer Absicht handeln und in anderen Fällen schon erhebliche Vermögensschäden verursachten.

Den Opfern dieser Anrufe ist kein Schaden entstanden. Bei den Polizeirevieren in Tuttlingen und in Spaichingen wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchten bandenmäßigen Betrugs eingeleitet.

Erfreulicherweise zeigt die Medienberichterstattung zu dieser Betrugsmasche Wirkung. Eine Vielzahl von Geschädigten geben bei ihren Mitteilungen bei der Polizei an, durch die öffentliche Darstellung der Tathandlungen der falschen Polizeibeamten gewarnt zu sein und deshalb den Betrugsversuch der Täter sofort unterbunden zu haben.

