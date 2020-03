Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen, A81) Warndreieck mit Blitzleuchte überfahren

Empfingen, A81 (ots)

Ein durch die Polizei auf der Autobahn 81 aufgestelltes Warndreieck mit Blitzleuchte ist am Mittwoch, 11. März, gegen 15 Uhr überfahren worden. Es befand sich zwischen der Anschlussstelle Empfingen und Horb links neben der Fahrbahn, im Bereich der Mittelschutzplanke und wurde von einem Unbekannten mit seinem Fahrzeug überfahren und in der Folge auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Zimmern (Tel. 0741/34879-0).

