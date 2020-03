Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dettingen) Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang (12.03.2020)

Konstanz-Dettingen (ots)

Ein Unfall mit Sachschaden von mehreren hundert Euro ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 9.00 Uhr auf der Kreisstraße 6172. Der 41-jährige Lenker eines Fiat Ducato bog vom Ziegelhofweg kommend auf die K 6172 (Dingelsdorfer Straße) ein und fuhr in Richtung Dettingen. Kurz nach einer Rechtskurve kam ihm ein grauer VW Bus T5 mit rot/weißer Warnkennzeichnung auf der Motorhaube entgegen und streifte den Außenspiegel des Ducato. Ohne Anzuhalten fuhr der unbekannte Fahrer, der ungefähr 30 Jahre alt sein soll, weiter. Sachdienliche Hinweise wird an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell