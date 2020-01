Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Seesen vom 01.01.2020

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum vom 30.12.2019 bis zum 31.12.2019 drang eine Person in ein derzeit leerstehendes Wohnobjekt im Bereich der Baderstraße in Seesen durch Aufhebeln der Hauseingangstür ein. Eine weitere Tür und ein Fenster wurde beschädigt. Derzeit liegen keine genauen Angaben zum Diebesgut vor. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen unter der Telefonnummer 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

