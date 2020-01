Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK bad Harzburg bis Mittwoch, 01.01.2020, 12.00 Uhr

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Aufsprühen von Farbe Montag, 30.12.2019, 22.00 Uhr - Dienstag, 31.12.2019, 08.30 Uhr Bad Harzburg, Breite Straße Bislang unbekannte Täter besprühten die Hauswand eines Dönerimbiss im Bereich der Breiten Straße in der Nacht von Montag auf Dienstag mit grauer/ silberner Farbe mit diversen beleidigenden großflächigen Schriftzügen. Der Sachschaden wird auf 1000,-Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Ladendiebstahl von Zigaretten im E-Center Dienstag, 31.12.2019, 12.40 Uhr Bad Harzburg, Am Güterbahnhof Ein ausländischer Mitbürger aus Halberstadt steckte sich in einem Lebensmittelgeschäft am o.a. Tatort Zigaretten im Wert von 206,-Euro in seine Jacke. Beim Passieren des Kassenbereiches wird der Täter von Mitarbeitern des Geschäftes angesprochen und festgehalten. Der Täter schlägt um sich. Durch das Herbeieilen von weiterem Personal kann die Person dann aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls wurde gefertigt.

Körperverletzung zwischen Vater und Sohn Dienstag, 31.12.2019, 16.40 Uhr Bad Harzburg, OT Bündheim Zwischen einem 61- jährigen Mann und dessen 24-jährigen Sohn kam es in der gemeinsamen Wohnung zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten schlug der Sohn seinem Vater mehrfach ins Gesicht. Dieser zog sich durch die Schläge diverse Prellungen sowie eine Platzwunde im Bereich der Augen zu. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme in der Wohnung wurde der Sohn in Gewahrsam genommen, da er einer Platzverweisung nicht nachgekommen war. Weiterhin verweigerte er gegenüber den eingesetzten Beamten die Angabe seiner Personalien, was zur Folge die Einleitung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige führte.

Körperverletzung in Gaststätte mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte Mittwoch, 01.01.2020, 00.45 Uhr Bad Harzburg, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße In einer Gaststätte in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße kam es zwischen mehreren Personen zu Streitigkeiten. In deren Verlauf "fliegen" auf beiden Seiten die Fäuste und eine weibliche Person wird dabei verletzt sowie eine Brille beschädigt. Während der Sachverhaltsaufnahme kommt es durch einen Beteiligten zu Widerstandshandlungen gegen die vor Ort befindlichen Polizeibeamten. Weiterhin werde diese auch noch durchbeleidigt von der männlichen Person. Die Person wird in Gewahrsam genommen und verbringt den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam in Goslar. Zuvor wurde noch eine Blutprobe entnommen. Gegen die männliche Person wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand u. Beleidigung gefertigt.

i.A. Wiggert, POK, T. 05322 911110

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell