Polizeiinspektion Goslar

Polizei Braunlage

Meldung vom 01.01.2020

Goslar (ots)

Braunlage

Brand einer Papiertonne in Mehrfamilienhaus

Am 01.01.2020, gegen 01:00 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lauterberger Straße in Braunlage gemeldet.

Polizei und Feuerwehr trafen nur kurz nach Eingang der Meldung am Einsatzort ein. Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits verlassen und teilten mit, dass der Keller des Gebäudes erheblich verqualmt sei.

Durch die Kräfte der Braunlager Feuerwehr wurde in einem Keller der Inhalt, einer inzwischen geschmolzenen, Papiertonne der Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar gelöscht und das Gebäude gelüftet.

Erste Ermittlungen am Ort führten Reste von Feuerwerk zu Tage, die in der Tonne entsorgt wurden. Der Verursacher gab sich selbstständig zu erkennen und erklärte, den Gehweg von den Feuerwerksresten gereinigt und diese in der Tonne entsorgt zu haben, da diese nach seiner Ansicht nicht mehr gefährlich waren.

An der Tonne entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Gebäudeschaden enstand glücklicherweise durch die schnelle Rauchentdeckung und den schnellen Einsatz der Feuerwehr nicht.

Eine Hausbewohnerin klagte aufgrund der Aufregung über gesundheitliche Probleme, wurde mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus in Wernigerode zugeführt und verblieb dort zur Beobachtung.

Die Feuerwehr Braunlage war mit vier Fahrzeugen und 21 Kräften bis 02:00 Uhr im Einsatz.

SI

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar