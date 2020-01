Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Braunlage

Meldung vom 01.01.2020

Goslar (ots)

Braunlage

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen z. T. unter Verwendung von NS-Symbolen.

Vermutlich in der Zeit des 31.12.2019, 19:00 Uhr bis 01.01.2020, 00:40 Uhr, beschädigten unbekannte Täter gleich mehrere Fahrzeuge, die in der Robert-Roloff-Straße in Höhe eines Hotels am Fahrbahnrand bzw. auf den Stellflächen des Hotels geparkt waren. An den bisher festgestellten sechs Fahrzeugen, bei denen es sich ausnahmslos um Fahrzeuge von Gästen handelt, wurde der Fahrzeuglack auf Türen und Hauben zerkratzt. Hierbei wurden teilweise NS-Symbole in den Lack geritzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 8.000,-EUR.

Strafverfahren hinsichtlich der Sachbeschädigung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole wurden eingeleitet.

Zeugen zum Sachverhalt oder dem/den Täter(n) nimmt die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520-93260 entgegen.

