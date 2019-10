Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Frickingen/Altheim

Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach die noch unbekannte Täterschaft in Räumlichkeiten einer Schlosserei in der Frickinger Straße ein. Nachdem zunächst die im Rolltor integrierte Tür aufgehebelt wurde gelangte die Täterschaft in die Werkstatt. Weitere 3 Türen wurden gewaltsam geöffnet um in die Büroräumlichkeiten zu gelangen. Dort entwendete die Täterschaft aus einem Stahlschrank Silbermünzen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise oder verdächtige Wahrnehmungen werden unter Tel. 07551-804-0 an das Polizeirevier Überlingen erbeten.

