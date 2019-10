Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Singen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag in der Zeit von ca. 14.30 Uhr - 15 Uhr wurde ein, auf dem Parkplatz des Real Marktes in der Georg-Fischer-Straße, geparkter Pkw Opel Agila beschädigt. Als die 51-jährige Fahrzeugführerin ihren Opel abstellte nahm sie einen daneben parkenden, rötlichen Pkw mit "FN" Kennzeichen wahr. Im Fahrzeug befand sich eine ca. 60 Jahre alte männliche Person in vorgebeugter Haltung und schlief offensichtlich. Auffällig war zudem das sehr laut eingestellte Radio. Als die Opel Fahrerin gegen 15 Uhr zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrer Fahrerseite fest. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

