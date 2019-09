Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: ;Korntal-Münchingen: Einbrecher in der Hans-Sachs-Straße unterwegs; BAB 81/Korntal-Münchingen: Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Einbrecher in der Hans-Sachs-Straße unterwegs

Am Mittwoch gegen 23.20 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Hans-Sachs-Straße in Korntal Verdächtiges in einem Nachbarhaus und alarmierte die Polizei. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, umstellten sie das Gebäude und durchsuchten es anschließend. Bislang unbekannte Täter waren über ein Fenster, das sie aufgehebelt hatten, in das Wohnhaus eingedrungen und hatten es teilweise durchsucht. Allerdings hatten sie wohl vor dem Eintreffen der Polizei bereits die Flucht ergriffen. Ob die Unbekannten auch Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. In die Maßnahmen vor Ort war auch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingebunden. Die Polizisten stellten im weiteren Verlauf in der Nähe des Tatorts zwei 20 und 24 Jahre alte Männer fest, die sich mehrfach umsahen und auffällig verhielten. Die Polizisten wollten hierauf eine Personenkontrolle durchführen. Nachdem sie die Personen gestoppt und ihnen die Maßnahme erklärt hatten, flüchtete der 20-Jährige plötzlich. Als der Verdächtige trotz der Aufforderung stehen zu bleiben, seine Flucht fortsetzte, nahm der Polizeihund die Verfolgung auf. Im Zuge dessen wurde der 20-Jährige von dem Polizeihund gebissen. Der Mann wurde im weiteren Verlauf von den Beamten zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung beider Männer, fanden die Polizisten Betäubungsmittel auf. Der verletzte 20-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Mutmaßlich kommen die beiden nicht für den Einbruch in das Wohnhaus in Frage. Gegen sie wird nun jedoch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

BAB 81/Korntal-Münchingen: Auffahrunfall

Zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen ereignete sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 23-jähriger Citroen-Fahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, übersah vermutlich, dass die vorausfahrende 25 Jahre alte Renault-Lenkerin abbremsen musste. In der Folge fuhr er auf. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 17.500 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell