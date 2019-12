POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Polizeiinspektion Goslar

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Montag, 30.12.2019, 03.55 Uhr Bad Harzburg, Herzog-Julius-Straße Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden bei einem 26-jährigen Bad Harzburger Betäubungsmittel, u.a. Amphetamintabletten sowie Marihuana, aufgefunden. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und gegen die Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des E-Centers in Harlingerode Montag, 30.12.2019, zwischen 09.00 u. 09.10 Uhr Bad Harzburg, OT Harlingerode, Landstraße Während ein Fahrzeugführer seinen Pkw VW T-Cross für 10 Minuten auf dem Parkplatz des E-Centers in der Landstraße, Höhe dortiger Geschäftsstelle der Landessparkasse, abgestellt hatte, beschädigte vermutlich ein anderer Fahrzeugführer diesen beim Öffnen seiner Fahrzeugtür. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden von ca. 500,-Euro am Pkw VW zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an einem Müllbehälter durch Feuer Montag, 30.12.2019, gegen 20.45 Uhr Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße 80 Ein Passant bemerkte einen brennenden Mülleimer am o.a. Ort. Durch das schnelle Eingreifen der FFW Bad Harzburg wurde der Brand im Mülleimer gelöscht und es kam nur zu einer geringen Beschädigung an diesem. Verursacher des Brandes bislang unbekannt. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Sachschaden ca. 100,-Euro.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und anschließendem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung Dienstag, 31.12.2019, 00.05 Uhr Bad Harzburg, Ilsenburger Straße Ein Zeuge beobachtet, wie die 47-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa auf der Ilsenburger Straße zunächst gegen einen geparkten Pkw fuhr und diesen beschädigte. Im Anschluss setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt bis zum Bahnhof fort. Der Zeuge folgte der Unfallverursacherin und teilte den Sachverhalt der Polizei mit. Beim Eintreffen der Polizei wollte die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug das Bahnhofsgelände verlassen, konnte aber durch die eingesetzten Beamten daran gehindert werden. Da die Fahrzeugführerin augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde sie der hiesigen Dienststelle für eine Blutentnahme zugeführt. Hier beleidigte die 47 -jährige Bad Harzburgerin dann mehrfach die anwesenden Beamten. Weiterhin trat sie einen Beamten mehrfach gegen den Bauchbereich sowie einen anderen Beamten gegen den Oberschenkel. Die Fahrzeugführerin wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen in Gewahrsam genommen auf Grund ihres Alkoholisierungsgrades und dem Polizeigewahrsam in Goslar zur Ausnüchterung zugeführt. Gegen die Unfallverursacherin wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet sowie die Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 3500,-Euro.

