Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.12.2019.

Goslar (ots)

Schlossabdeckung gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 20.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Schlossabdeckung eines auf dem Parkstreifen in der Krugwiese, Höhe Haus-Nr. 11, abgestellten grauen Ford Mondeo mit HB-Kennzeichen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp fünfzig Euro Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pkw beschädigt.

Goslar. Am Sonntagnachmittag, zwischen 16.00 und 18.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Schützenallee abgestellten schwarzen Jeep Grand Cherokee mit HZ-Kennzeichen, indem sie die Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Geschädigter Fahrzeugeigentümer gesucht.

Goslar. Bereits am Sonntag, 17.11.2019, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 83-jährige Liebenburgerin mit ihrem Pkw Daimler-Benz mit GS-Kennzeichen die Heinrich-Pieper-Strasse von der Bassgeige kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der hier befindlichen Einfahrt zum Schulzentrum "Goldene Aue" beschädigte sie bei der Vorbeifahrt den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs und begab sich zur Polizeidienststelle, um den Sachverhalt anzuzeigen. Teile des beschädigten Außenspiegels konnten bei der kurz danach erfolgten Unfallaufnahme aufgefunden werden. Das beschädigte Fahrzeug befand sich allerdings nicht mehr am Abstellort, es konnte ebenso wie der damalige Fahrzeugführer bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher Personen, deren Fahrzeug zum angegebenen Zeitpunkt und am angegebenen Ort beschädigt wurde oder die Angaben machen können, die zum geschädigten Fahrzeugeigentümer führen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

