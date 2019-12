Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 29.12.2019

Goslar (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20.12. bis Donnerstag, 26.12.2019, wurde ein grauer Pkw Mitsubishi beschädigt. Das Fahrzeug war in dieser Zeit ordnungsgemäß auf dem hauseigenen Parkplatz der Mühlenstraße 126 in Clausthal-Zellerfeld geparkt. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Pkw kam, stellte sie frische Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. Augenscheinlich wurde der Pkw durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Gegen den bislang unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen/innen, die zu den o.g. Taten tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

i.A.Nowak, PHK

