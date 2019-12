Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallfucht und Trunkenheitsfahrt in Braunlage

Goslar (ots)

Samstag,28.12.2019 Verkehrsunfallflucht in Braunlage: Der unb. Führer eines PKW befährt um 16.05 Uhr langsam die Tanner Str.und wendet plötzlich ohne zu blinken. Die dahinter fahrende PKW-Führerin erkennt die Situation zu spät und weicht nach rechts auf den Gehweg aus. Hierbei touchiert sie einen Betonpfosten. Dabei entsteht Sachschaden an ihrem PKW.Der wendende PKW-Führer fährt in Richtung Stadtmitte weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Evtl. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage unter 05520/9326-0 in Verbindung zu setzen. Sonntag, 29.12.2019 Trunkenheitsfahrt in Braunlage: Eine 43-jährige Führerin eines PKW aus Herzberg wird um 03.50 Uhr in Braunlage auf der Lauterberger Straße angehalten und kontrolliert. Dabei wird Alkholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alco-Test ergibt 1,24%o AAK.Die Entnahme einer Blutprobe wird angeordnet und der Führerschein der Fahrzeugführerin einbehalten.

Wollny, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell