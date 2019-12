Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar

ESD Goslar Fr, 27.12.19, 12:00 Uhr bis Sa, 28.12.19, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Freitag, 27.12.2019

Verkehrsunfall Gegen 16:45 Uhr ereignete sich an der Einmündung Grauhöfer Landwehr / Stapelner Str. in Goslar ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52jährige Goslarerin leicht verletzt wurde. Eine 41jährige Frau aus Goslar fährt von Goslar über die Grauhöfer Landwehr stadtauswärts und möchte an der Einmündung nach links in die Stapelner Str. einbiegen. Hierbei übersieht sie den aus Richtung Hahndorf kommenden Pkw ud kollidiert mit diesem. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000,- EUR geschätzt.

Samstag, 28.12.2019

Verkehrsunfall In den frühen Morgenstunden kommt es gegen 06:00 Uhr auf der Bundesstraße 6 kurz vor Kunigunde zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 26jährige Frau aus Salzgitter fährt in Richtung Goslar und kommt auf winterglatter, möglicherweise infolge einer den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit, ins Schleudern. Der Pkw verlässt die Fahrbahn, überschlägt sich und kommt auf dem angrenzenden Acker auch dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin und ihr 22jähriger Mitfahrer werden verletzt und durch den Rettungsdienst zum Krankenhaus Goslar gebracht. Die Bundesstraße war für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Aufgrund der extremen Straßenglätte wurde die Straßenmeisterein Goslar außerplanmäßig zum Abstreuen der Fahrbahn angefordert.

