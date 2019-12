Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bereits am Wochenende vom 21. auf den 22.12.2019 beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Wenden in Wildemann, Spiegelthaler Straße, ein Verkehrszeichen und ein Brückengeländer. Das Fahrzeug hat am Ortsausgang an der Zufahrt zum Schwimmbad gewendet und ist rückwärts gegen das Brückengeländer gefahren und hat Holzstreben und den Pfosten eines Verkehrszeichens beschädigt. Am Unfallort fanden sich Glassplitter der geborstenen Heckscheibe des Fahrzeugs, auf einem Splitter befand sich ein Aufkleber "Renault elf".

Versuchter Einbruch

Am 24.12.2019, in der Zeit von 14.50 Uhr bis 18.40 Uhr wurde in Wildemann, Am Sanickel, versucht, in ein freistehendes Wohnhaus einzubrechen. Während der Abwesenheit der Hausbewohnerin wurde ein Fenster aufgehebelt. Gegenstände, die innen auf der Fensterbank standen, waren auf den Boden gefallen. Nach Auskunft der Hauseigentümerin wurde aber nichts entwendet.

Kellereinbruch

Am 24.12.2019 stellte ein Hauseigentümer in Altenau, Rothenberger Straße, nach Rückkehr aus dem Urlaub fest, dass die Kellertür seines Wohnhauses und eine weitere Tür im Kellerbereich aufgebrochen wurden. Der oder die Täter sind jedoch nicht in den Wohnbereich gelangt. Aus dem Keller sei auch nichts entwendet worden.

Zu allen drei Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 94110-0.

