POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 27.12.2019.

Einbruch in Brauereigaststätte.

Goslar. In der Zeit von Mittwochabend, 23.59 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 05.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte auf derzeit ungeklärte Art und Weise in eine Brauereigaststätte am Marktkirchhof ein, brachen die Tür zum Büro auf, durchsuchten die Behältnisse und entwendeten eine hier aufgefundene Geldkassette, in der sich allerdings lediglich ein geringer Bargeldbetrag befand. Zudem nahmen die Täter mehrere auf dem Tresen im Schankraum abgelegte I-Pods an sich und verließen anschließend das Gebäude. Nach ersten Feststellungen entstand bei der Tat ein in der Höhe noch nicht bezifferbarer Gesamtschaden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktkirchhofs bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Diebstahl eines Mofas.

Goslar. In der Zeit von Mittwochabend, 22.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 00.50 Uhr, entwendeten das an einem Mehrparteienwohnhaus in der Virchowstrasse abgestellte schwarze Mofa eines 47-jährigen Goslarers. Das Fahrzeug konnte bereits kurz darauf mit einem beschädigten Zündschloss im Dr.-Behrens-Weg festgestellt und dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp fünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Garagentor beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Dienstagmittag, 12.00 Uhr, bis Mittwochabend, 22.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter das metallene Tor einer Garage in der Liegnitzer Strasse, indem sie eine unmittelbar davor abgelegte Zeitung anzündeten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp fünfzig Euro Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

