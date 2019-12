Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar

ESD Goslar für die Zeit von Mi, 25.12.19, 12:00 Uhr bis Do, 26.12.19, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Mittwoch, 25.12.2019

Sachbeschädigung an Pkw

In dem Zeitraum vom 22. bis 25.12.2019 werden in der Kolberger Straße in Goslar an einem am Straßenrand geparkten Pkw zwei Reifen mit bis unbekanntem Gegenstand. Die Hintergründe zu der Tat sind bislang ungeklärt. Der Eigentümer des Pkw stellte Strafantrag wegen Sachbeschädigung.

Verwirrter Mann mit Messer

Besorgte Bürger meldeten am 25.12.2019 um 20:35 Uhr einen Mann, der mit einem Messer durch Jürgenohl laufe. Bei der polizeilichen Überprüfung wurde der verwirrt wirkende 65jährige Goslarer mit einem Fleischspieß angetroffen. Eine Bedrohung für andere ging von ihm jedoch nicht aus. Er wurde in medizinische Obhut übergeben.

Verkehrsunfall

Gegen 20:30 Uhr ereignete sich auf der B6 Höhe zwischen Kunigunde und Jerstedt ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidiert ein aus Goslar kommender Pkw aus Peine mit einem entgegenkommenden Pkw aus Richtung Kunigunde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die 23- bzw. 19jährige Fahrzeugführer wurden in das Krankenhaus Goslar verbracht, konnten dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 14.000,- EUR geschätzt.

Donnerstag, 26.12.2019 - Bisher keine Meldungen

Im Auftrag A. Kastner, PHK

