POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 25.12.2019

Bad Harzburg

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Morgen des 25.12.2019 meldete eine Passantin, dass in der Ackerstraße in Harlingerode ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Vermutlich in der vorangegangenen Nacht brachen unbekannte Täter den Automaten auf und entwendeten den gesamten Inhalt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt. Für Hinweise zu diesem Sachverhalt melden Sie sich bitte unter der Tel.Nr. 05322/91111-0

Vienenburg

Trunkenheit im Straßenverkehr

In den Mittagsstunden des 24.12.2019 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Fußgänger auf der A 369. Ein 55jähriger Braunschweiger wurde daraufhin in seinem PKW sitzend auf dem Standstreifen angetroffen. Als in der Atemluft Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, erhärtete sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt, welcher durch einen Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,08 Promille bestätigt wurde. Zudem wurde bei dem Mann eine leere Bierdose aufgefunden. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass der Mann derzeit über keinen Führerschein verfügt. Es wurden Strafverfahren aufgrund des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

