POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Dienstag, 24.12.2019, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.12.2019, 12:00 Uhr

Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht PI Goslar von Dienstag, 24.12.2019, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.12.2019, 12:00 Uhr

Goslar

Körperverletzungsdelikte: 1. Am Mittwochmorgen, 25.12., gegen 02:54 Uhr, kam es vor einer Diskothek in der Marstallstraße in Goslar zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten schlug ein 25-jähriger Mann aus Salzgitter auf einen 26-jährigen Goslarer ein. Dieser versuchte sich zu wehren, woraufhin zwei weitere Personen gemeinsam mit dem Salzgitteraner auf das Opfer einschlugen, so dass das Opfer zu Boden ging, wo auch noch auf das Opfer eingetreten worden ist. Ein weiterer 26-jähriger Mann aus Goslar wollte schlichtend dazwischen gehen, er erhielt ebenfalls Faustschläge. Das 26-jährige Opfer, auf das eingetreten worden ist, musste zur weiteren medizinischen Behandlung dem Krankenhaus Goslar zugeführt werden. Atemalkoholtests wurden durch die Beteiligten abgelehnt. Die zwei weiteren Täter konnten vor Eintreffen der Polizei flüchten. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

2. Am Mittwochmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es in und vor einer Diskothek in der Baßgeige zu Streitigkeiten zwischen dem Sicherheitsdienst und mehreren Gästen. Ein 22-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verbrachte einen 30-jährigen Mann aus Bad Harzburg im sogenannten "Schwitzkasten" vor die Tür der Diskothek, nachdem der 30-Jährige in der Diskothek andere Gäste provoziert und sich aggressiv verhalten haben soll. Vor der Diskothek wollte ein 21-jähriger Bekannter des Bad Harzburgers schlichtend eingreifen. Dabei soll der 21-jährige Mann aus Vienenburg zu Boden gegangen und von dem Sicherheitsdienstmitarbeiter getreten worden sein. Die beiden Personen erstatteten Strafanzeige gegen den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.

Eigentumsdelikte: 1. Ein 63-jähriger Goslarer ließ in der Nacht von Montag, 23.12., auf Dienstag, 24.12., seinen 22-jährigen Nachbarn bei sich übernachten, da dieser sich aus seiner Wohnung ausgesperrt hatte. Die nachbarschaftliche Hilfe wurde durch den 22-jährigen Mann ausgenutzt, der dem 63-jährigen aus Geldbörse und Spardose insgesamt 325,- Euro entwendete, als dieser morgens unter der Dusche war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Am Dienstag, 24.12., zwischen 22:00 und 23:30 Uhr, wurde in der Virchowstraße in Goslar ein Mofa der Marke Qingpi entwendet. Bereits am nächsten Morgen gegen 08:00 Uhr konnte das Mofa auf dem Parkplatz eines Großhandels in der Lilienthalstraße aufgefunden werden. Die Lenkradsperre war gebrochen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung: Am Dienstag, 24.12., in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr, wurde in der Siemensstraße das Kabel eines Bewegungsmelders, welches sich an einem Garagendach befand, durchgeschnitten. Im weiteren Verlauf der Nacht kam es zu einer Sachbeschädigung an der Garage. Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallgeschehen: Es kam im Berichtszeitraum zu zwei Verkehrsunfällen mit einem geschätzten Gesamtschaden von ca. 2600,- Euro. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt.

J. Pavone, PHK

Polizeiinspektion Goslar

