Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (12.11.2019) in der Klett-Passage einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Marihuana zu handeln. Beamte in Zivil beobachteten den Tatverdächtigen gegen 17.15 Uhr am Südausgang der Passage, wie er an eine Person offenbar Rauschgift übergab. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten bei dem 21-Jährigen rund vier Gramm Marihuana sowie 100 Euro Bargeld, das vermutlich aus Rauschgiftgeschäften stammt. Zudem war eines der beiden Handys, die der Mann bei sich hatte, als gestohlen gemeldet. Der polizeibekannte gambische Tatverdächtige wird am Mittwoch (13.11.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

