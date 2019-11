Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruchsversuch mit Kanaldeckel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen (12.11.2019) offenbar versucht in ein Ladengeschäft an der Normannstraße einzubrechen. Die Unbekannten hoben in den frühen Morgenstunden zwischen 05.10 Uhr und 06.05 Uhr einen Kanaldeckel aus der Straße und versuchten damit, eine Fensterscheibe zu zerschlagen. Die Glasscheibe hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand und die Täter flüchteten daraufhin, den Deckel ließen sie am Tatort zurück. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 entgegen.

