Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag (11.11.2019) eine 56 Jahre alte Frau leicht verletzt worden ist. Die 56-Jährige war gegen 15.10 Uhr mit ihrem VW Golf in der Rotenwaldstraße auf der linken Fahrspur in Richtung Stuttgart-West unterwegs, um im weiteren Verlauf nach links in die Geißeichstraße abzubiegen. Noch im Einmündungsbereich kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem 30 Jahre alten Fahrer eines LKW, der offensichtlich auf den Golf hinten aufgefahren war. Die 56-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zum Unfallhergang gibt es bisher widersprüchliche Angaben. Zeugen werden daher gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

