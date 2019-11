Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagmorgen (08.11.2019) und Montagabend (11.11.2019) in Wohnungen an der Muggensturmer Straße, der Thaerstraße und der Halligenstraße eingebrochen und haben Wertsachen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. An der Muggensturmer Straße hebelten die Täter zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und stahlen Gold- und Silbermünzen. An der Thaerstraße hebelten die Unbekannten zwischen Freitagmorgen und Montagnachmittag die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung auf. Sie stahlen Schmuck. Durch Einschlagen eines Kellerfensters gelangten die Täter am Montag zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr in ein Reihenhaus an der Halligenstraße. Sie flüchteten vermutlich durch ein Fenster im ersten Obergeschoss, als die 28-jährige Bewohnerin nach Hause kam. Vermutlich stahlen die Unbekannten nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

