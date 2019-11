Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durch Dach gestürzt

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Bei Arbeiten an einer Solaranlage ist ein 34-jähriger Mann am Dienstag (12.11.2019) durch ein Dach gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann stieg gegen 10.30 Uhr auf das Dach eines Gewächshauses am Hopfenseeweg, um Arbeiten an einer Solaranlage durchzuführen. Aus ungeklärter Ursache stürzte er durch das Dach und fiel etwa zwei Meter in die Tiefe. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

