POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, 2. Weihnachtstag, 26.12.2019

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfallflucht

Erster auf zweiter Weihnachtstag; 25./26.12.2019, 17.00 Uhr bis 09.00 Uhr, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 16

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt den Außenspiegel des zum Parken abgestellten Pkw Citroen in blau, und entfernt sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Durch die Polizei konnten Teile des Außenspiegels des verursachenden Pkw gesichert werden, die Ermittlungen dauern an. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Beifahrerin

2. Weihnachtstag, 26.12.2019, 09.40 Uhr Bundesstraße 4, Richtung Torfhaus, Höhe "Gabbro-Steinbruch"

Der 70-jährige Fahrer eines Pkw Honda aus Wernigerode verlor auf der Fahrt nach Torfhaus im Ausgang einer Rechtskurve in Höhe Gabbro-Steinbruch auf regenfeuchter Straße die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte gegen die Leitplanke. Durch einen ausgelösten Airbag wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand am Pkw, an der Leitplanke sowie an einem Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

