POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Samstag, 28.12.2019, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 29.12.2019, 12:00 Uhr

Eigentumsdelikte: 1. In der Zeit zwischen Mittwoch, 27.11., bis Freitag, 27.12., kam es im Liebenburger Ortsteil Posthof in der Strousbergstraße zu einem Einbruch in eine leerstehende Wohnung, die als Lagerstätte genutzt wurde. Der oder die Täter konnten einen Kühlschrank, ein Schlagzeug und einen in Einzelteilen gelagerten Kleiderschrank entwenden. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

2. In der Zeit von Samstag, 28.12., 20:30 Uhr, bis Sonntag, 29.12., 12:00 Uhr, wurde in der Krugwiese in Goslar vom Parkplatz eines dortigen Hotels an einem grauen Pkw Ford Vignale die Schloßabdeckung am Türgriff der Fahrerseite durch bislang unbekannten Täter entwendet. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung: In der Zeit zwischen Freitag, 27.12., 18:20 Uhr, und Samstag, 28.12., 08:55 Uhr, wurde die Scheibe eines Fahrradgeschäftes in der Wolfenbütteler Straße in Goslar durch bislang unbekannten Täter mit schwarzer Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

BtM-Delikte: In der Nacht vom Freitag, 27.12., auf Donnerstag, 28.12., wurden zwei Besucher einer Diskothek in der Goslarer Altstadt durch einen aufmerksamen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beim Konsum von Betäubungsmitteln auf der Toilette erwischt. Bei einem 23-jährigen Goslarer wurde auf dem Display des Handys eine weiße pulverige Substanz aufgefunden, bei der Durchsuchung seiner 23-jährigen männlichen Begleitperson aus Hildesheim konnte die Polizei in der Jacke noch BtM, vermutlich Marihuana, auffinden. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Bereits in der Nacht vom 24.12. auf den 25.12. wurden in der Diskothek mehrere Personen auf der Toilette beim "Drogenkonsum" erwischt. In zwei Fällen konnte die Polizei auch Betäubungsmittel, vermutlich Amphetamine, beschlagnahmen. Auch diese Fälle wurden zur Anzeige gebracht.

Verkehrsunfallgeschehen: Es kam im Berichtszeitraum zu vier weiteren Verkehrsunfällen mit einem geschätzten Gesamtschaden von ca. 10.000,- Euro. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt.

