Meldung vom 30.12.2019

Braunlage

Verkehrsunfallflucht in der Lauterberger Straße in Braunlage am 30.12.2019, gegen 12:03 Uhr.

Nach derzeitgem Sachstand parkte ein Mitarbeiter der städtischen Betriebe mit seinem Dienstwagen, einem weißen VW Caddy mit GS-Kennzeichen, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Lauterberger Straße vor dem dortigen Elekrohandel. Während der Parkdauer fuhr ein anderer Fahrzeugführer offenbar zu dicht an dem geparkten VW Caddy vorbei und beschädigte dabei dessen linken Außenspiegel. An dem VW Caddy enstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der vorbeifahrende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Ortausgang, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Das Verurscherfahrzeug wurde bei dem Anprall vermutlich auf der linken Seite beschädigt.

Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage, unter der Rufnummer 05520-93260 oder persönlich, in Verbindung zu setzten.

