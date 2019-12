Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Braunlage

Meldung vom 30.12.2019

Goslar (ots)

Braunlage / Brand eines Papiercontainers

Bisher unbekannte Täter entzündeten gegen 18:20 Uhr das Papier in einem Container vor dem Baubetriebshof der Stadt Braunlage in der Tanner Straße. Ein Mitarbeiter des Betriebshofes bemerkte glücklicherweise den Brand und alarmierte die Feuerwehr Braunlage, die das Feuer innerhalb kürzester Zeit löschen konnte. An dem Container der Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar enstand Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05520-93260 mit der Polizei Braunlage in Verbindung zu setzen.

