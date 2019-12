Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht auf Friedhofsparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 12.30 und 14.00 Uhr auf einem Friedhofsparkplatz in der Markgröninger Straße in Schwieberdingen einen Unfall und machte sich danach aus dem Staub. Hierbei hinterließ er an der rechten Seite eines VW einen Streifenschaden. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, melden sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 9410.

