Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar Silvester

Neujahr 2020

Goslar (ots)

Polizei nimmt Wohnungseinbrecher fest

Am frühen Silvester-Abend bemerkten aufmerksame Nachbarn in einem Goslarer Ortsteil ungewöhnliche Geräusche aus einem angrenzenden Einfamilienhaus. Da die Abwesenheit der Hauseigentümer bekannt war, wurde sofort die Polizei informiert. Mit dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Zwei Täter wurden noch in unmittelbarer Tatortnähe gestellt und festgenommen. In der Fahndung wurde dazu auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Täter werden unverzüglich einem Richter vorgeführt, welcher über weitere, freiheitsentziehende Maßnahmen entscheidet. Entsprechende Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet weitere, etwaige Zeugen zu diesem Vorfall, sich unter den bekannten Rufnummern zu melden.

Ruhestörungen

In der Silvesternacht wurde die Polizei mehrfach zu Ruhestörungen gerufen. Vor Ort musste die Polizei bei ausufernden Feierlichkeiten für Ruhe sorgen.

Person durch Rakete verletzt

In Goslar wurde beim Zünden einer Silvesterrakete ein 19jähriger durch diese am Oberkörper getroffen und dadurch verletzt. Ursache war offensichtlich eine unsachgemäße Handhabung des Feuerwerkkörpers. Hier wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen die 42jährige Beschuldigte eingeleitet.

Verstöße nach dem Waffengesetz

Im Verlauf der Silvesternacht wurde ein 19jähriger, Heranwachsender hilflos, auf der straße liegend, festgestellt. Zur Ausnüchterung wurde er dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Goslar zugeführt. Im Rahmen der dazu erforderlichen Durchsuchung wurde bei ihm ein sogenanntes Einhandmesser vorgefunden. Das Messer, ein sogenannter "verbotener Gegenstand" wurde beschlagnahmt. Ermittlungen nach dem Waffengesetz wurden eingeleitet.

Weiterhin muss sich ein mänlicher, 28jähriger Goslarer strafrechtlichen Ermittlungen nach dem Waffengesetz verantworten. Er steht in Verdacht, auf öffentlicher Straße ein Luftgewehr geführt zu haben. Weiterhin werden Ermittlungen geführt, ob der Tatverdächtige damit auch geschossen hat. Die Waffe wurde beschlagnahmt.

Conrad, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell