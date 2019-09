Polizeidirektion Hannover

POL-H: Müllcontainerbrand in Mittelfeld zieht Lagerschuppen und Auto in Mitleidenschaft

Hannover (ots)

In der Nacht zu Montag (16.09.2019) ist ein Müllcontainer an der Ahornstraße in Brand geraten. Die Flammen habe ein angrenzendes Gebäude und einen geparkten Pkw in Mitleidenschaft gezogen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten mehrere Anwohner die Flammen bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand bereits auf einen angrenzenden Lagerschuppen und einen geparkten Citroen übergegriffen.

Die Kriminalpolizei geht nach ihren heutigen Untersuchungen davon aus, dass der Brand durch Menschen verursacht wurde, hat aber keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Tat.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro. /pu, schie

