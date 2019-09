Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenwald: Technischer Defekt verursacht Brand in Geschäftgebäude

Hannover (ots)

Am Sonntagabend (15.09.2019) ist es in einem Gewerbeobjekt an der Vahrenwalder Straße zu einem Feuer gekommen. Die Kripo geht von einem technischen Defekt an einem Akku als Ursache aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Passanten dichten Rauch aus dem Gebäude aufsteigen sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Die Kriminalpolizei geht nach ihrer heutigen Untersuchung davon aus, dass ein defekter Akku das Feuer verursacht hat und schätzt den entstandenen Schaden auf 10 000 Euro. /pu, schie

