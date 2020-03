Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht (29.02.-01.03.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Im Stadtgebiet kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch einen unbekannten Graffiti-Sprayer im Zeitraum vom 29. Februar bis zum 01. März. In der Luisenstraße Ecke Friedrichstraße beschmierte er einen Verteilerkasten und den Kiosk der Kur- und Bäder GmbH sowie eine Schautafel der Stadt. In der Schulstraße Ecke Friedrichstraße einen Verteilerkasten der Telekom. In allen Fällen handelte es sich um einen unleserlichen Schriftzug. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726/93948-0, zu wenden.

