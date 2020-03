Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar-Hopfau) Wohnungsbrand mit einer tödlich verletzten Person (13.03.2020)

Sulz am Neckar-Hopfau (ots)

Eine verrauchte Wohnung in einem Wohngebäude im Amselweg in Hopfau wurde am heutigen Freitagvormittag gegen 08.45 Uhr bei der Polizei mitgeteilt. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes war beim Betreten der Wohnung auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden und veranlasste über ihren Arbeitgeber die Verständigung der Einsatzkräfte.

Zum Einsatz kamen neben dem Rettungsdienst mit Notarzt die Freiwillige Feuerwehr Hopfau mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Sulz am Neckar und weiteren Ortsfeuerwehren aus dem Gebiet der Gemeinde Sulz am Neckar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden in der betroffenen Wohnung die Leiche eines Mannes auf. Es ist zu vermuten, dass es sich um die des dort wohnhaften, 87-jährigen Wohnungsinhabers handelt. Der Notarzt vermochte nur noch den Tod des Mannes festzustellen.

Die Ermittlungen wurden vor Ort durch die Kriminalpolizeidirektion Rottweil übernommen. Die kriminaltechnische Aufnahme des Unfallortes dauert an.

Mitteilungen zur Identität des Verstorbenen, zur Todesursache und zu dem sich ausschließlich innerhalb der Wohnung zugetragenen Brandgeschehen sind beim aktuellen Stand der Ermittlungen noch nicht möglich.

