Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Bad Oeynhausen (ots)

Am Dienstagabend sind in Dehme zwei PKWs zusammengestoßen. Dabei verletzten sich beide Fahrzeugführerinnen.

Als eine 18-Jährige aus Bad Oeynhausen gegen 18.30 Uhr mit einem Seat die B 61 aus Richtung Eidinghausen kommend in Fahrtrichtung Dehme befuhr, wollte sie nach links in die Straße "Am Meierbach" abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes einer Löhnerin (49), die beabsichtigt hatte, den Kreuzungsbereich von der Dehmer Straße kommend geradeaus in Richtung Eidinghausen zu überqueren. Die 49-jährige hatte durch eine Vollbremsung noch versucht, die Kollision zu vermeiden. Während beide Fahrerinnen ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht wurden, schleppte man die nicht mehr fahrbereiten Autos ab.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell